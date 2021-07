SCOR-Modell für das Supply-Chain-Management

Tipp: Wie Sie Prozesse modellieren, planen, gestalten und optimieren

Weitere, ausführliche Erläuterungen und Planungsvorlagen für die Prozessplanung, für Modellierung, Gestaltung und Optimierung, erhalten Sie im Handbuch-Kapitel zum Prozessmanagement sowie in den Kapiteln zum SIPOC-Modell und zur Wertstromanalyse. Die Methoden und Tools in diesen Handbuch-Kapiteln lassen sich leicht auf überbetriebliche Prozesse anwenden. Dabei müssen Sie in die Prozessarbeit Experten aus den Partnerunternehmen auf der Lieferanten- oder Kundenseite einbinden.