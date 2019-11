Kennzahlen zur Erfolgsmessung mit Beschwerdemanagement

Diagramme für die Analyse im Beschwerdemanagement

Bei der Analyse im Beschwerdemanagement geht es insbesondere darum, Beschwerdegründe, die Ursachen und Fehler sowie deren jeweilige Häufigkeit, Wirkungen und Folgen zu ermitteln und zu messen. In den folgenden Excel-Vorlagen werden diese Aspekte in unterschiedlicher Form zusammengestellt und in Diagrammen für eine genauere Auswertung und für das Reporting abgebildet.