Kundenzufriedenheit ermitteln – Vorgehensweise

Net Promotor Score als Maß der Kundenzufriedenheit

Am stärksten drückt sich die Kundenzufriedenheit dadurch aus, dass der Kunde das Unternehmen und seine Produkte anderen Personen weiterempfiehlt. Deshalb ist dies ein wichtiges Ziel und Maß zur Kundenzufriedenheit. Um diese Zielerreichung zu messen, wird von Unternehmen die Kennzahl Net Promotor Score ermittelt.

Maßgeblich ist die Frage an den Kunden: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser Unternehmen/ die Marke/ das Produkt einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen werden?“ Der Net Promotor Score berechnet sich aus dem Anteil derjenigen, die in jedem Fall eine Empfehlung aussprechen würden, abzüglich des Anteils derjenigen, die das eher nicht tun würden. Der Net Promotor Score kann also Werte zwischen -100 Prozent und +100 Prozent haben.