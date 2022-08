Befragung per Telefon durchführen

Das Erfragen der Wahrscheinlichkeit einer Weiterempfehlung erfordert nicht viel Aufwand. Am besten wird die Frage am Telefon von einer neutralen Person gestellt. Die Antwortquote liegt in der Regel bei über 90 Prozent. Wer ein repräsentatives Ergebnis will, sollte mindestens 100 Kunden zufällig auswählen und befragen.

Fred Reichheld empfiehlt, die eher unübliche 11er-Skala beizubehalten, denn sie zeigt Nuancen besser auf als etwa eine 5er-Skala. Außerdem empfiehlt er, den Net Promoter Score regelmäßig und auch für einzelne Produkte oder Geschäftsvorfälle zu erheben.

Der Net Promoter Score macht die Produzenten schneller, agiler und kundenorientierter. Mit seiner Hilfe kann die Stabilität einer Kundenbeziehung überprüft werden, um gefährliche Fehleinschätzungen zu vermeiden. Serviceleistungen können auf Kundenrelevanz überprüft und gefundene Problemlösungen durch die Kundenbrille validiert werden.

Insgesamt entsteht eine Innovationskultur, die von den Bedürfnissen des Marktes gesteuert wird und nicht von Ratespielen im Elfenbeinturm.