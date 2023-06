Beispiel für berechnete Felder in Pivot-Tabellen

Schauen wir uns die berechneten Felder an einem Beispiel an. Sie sehen in der folgenden Abbildung eine Pivot-Tabelle, die den Nettoumsatz pro verkauftem Artikel aufführt. Außer dem Nettoumsatz soll nun auch der Bruttoumsatz in der Pivot-Tabelle dargestellt werden.

Da der Bruttoumsatz nicht in der Datenquelle der Pivot-Tabelle enthalten ist, kann dieser zunächst nicht in der Pivot-Tabelle dargestellt werden. Sie können den Bruttoumsatz aber aus dem Nettoumsatz ermitteln, indem Sie den Nettoumsatz mit 1,19 multiplizieren (Standardsatz der Mehrwertsteuer in Deutschland).