Beispiel für die Zeitachse in Pivot-Tabellen

Schauen wir uns den Filter Zeitachse an einem praktischen Beispiel an. Die folgende Liste ist die Datenquelle für eine Pivot-Tabelle, in der mit der Zeitachse nach bestimmten Zeiträumen gefiltert werden soll. Die Abbildung zeigt einen Auszug aus einer Tabelle mit über 800 Datensätzen.

Die Zeitachse können Sie nur auf Spalten zum Filtern einsetzen, deren Werte im Datumsformat vorliegen. Dies trifft im Beispiel nur auf die Spalte A zu.