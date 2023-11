Excel-Tipp Mit Datenschnitt in Pivot-Tabellen filtern

Mit der Datenschnitt-Funktion in Excel können Sie Pivot-Tabellen einfach und schnell nach unterschiedlichen Kriterien filtern und auswerten. So lassen sich viele spezielle Auswertungen erstellen und Fragen beantworten. Erfahren Sie an einem Beispiel, wie Sie Datenschnitte erstellen.