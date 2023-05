Datenschnitt anwenden

Sie können die Daten in der Pivot-Tabelle jetzt filtern, indem Sie die jeweiligen Filterelemente in den Datenschnitten direkt anklicken.

Im folgenden Beispiel sollen nur die Umsätze des Verkäufers Max Meyer mit dem Artikel 4 dargestellt werden. Klicken Sie daher im Datenschnitt Verkäufer auf dem Namen Max Meyer und dann im Datenschnitt Artikel auf dem Eintrag Artikel 4.

Die Werte in der Pivot-Tabelle werden durch die Auswahl in den Datenschnitten sofort entsprechend angepasst. Sie erkennen: Max Meyer hat am 02.01.2023 mit Artikel 4 einen Umsatz von 292 EUR erzielt.