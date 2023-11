Wie Sie ein Pivot-Chart erstellen

Schauen wir uns die Erstellung eines Pivot-Chart an einem Beispiel an. In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Umsatzaufstellung eines Unternehmens, die nach Produkten und Regionen unterscheidet. Diese Daten sollen nun visuell mit einem Pivot-Chart aggregiert dargestellt werden.

Markieren Sie als erstes irgendeine Zelle in der Liste.