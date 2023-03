Welche Vorteile hat ein Gantt-Chart?

Gantt-Charts helfen, wenn Objekte über einen längeren Zeitraum bearbeitet werden und die Übersicht nicht verloren gehen soll. Sie zeigen auf einen Blick: Was muss wann bearbeitet werden?

Oft handelt es sich bei den Objekten des Gantt-Charts um viele Aufgaben oder umfangreiche Aufträge. Bei der Planung und Steuerung erkennen Sie anhand der Darstellung im Gantt-Chart schnell, was an einem bestimmten Tag ansteht und was für die kommenden Wochen geplant ist.

Zudem können Zusammenhänge und Abhängigkeiten sichtbar werden. Sie erkennen im Gantt-Chart, dass mit einer Aufgabe erst begonnen werden kann, wenn eine andere Aufgabe abgeschlossen ist.

Im Projektmanagement sehen alle Beteiligten:

Welche Arbeitspakete werden in welchem Zeitraum bearbeitet?

Und wann kann mit Ergebnissen gerechnet werden?

Wenn die Aufgaben zu einem Kundenauftrag gehören, zeigt das Gantt-Chart, wann dieser Kundenauftrag bearbeitet wird und wann er fertig ist. Wenn der Kunde den Bearbeitungsstand wissen will, lässt sich dies auf dem Gantt-Chart zum gewünschten Zeitpunkt leicht ablesen.