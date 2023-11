Welche Diagrammtypen in Pivot-Charts nicht verfügbar sind

Leider können nicht alle Diagrammtypen, die in Excel verfügbar sind, in Pivot-Charts verwendet werden. Die folgenden Diagrammtypen können Sie nicht in Pivot-Charts einsetzen:

Punkt

Karte

Kurs

Treemap

Sunburst

Histogramm

Kastengrafik

Wasserfall

Trichter

Insgesamt bieten Pivot-Charts in Microsoft Excel aber eine breite Palette von Diagrammtypen, die es Benutzern ermöglichen, Daten auf vielfältige Weise darzustellen. Die Fähigkeit, den Diagrammtyp flexibel zu ändern, macht es einfach, Ihre Datenvisualisierung an die Anforderungen Ihres Projekts anzupassen und wertvolle Erkenntnisse aus Ihren Daten zu gewinnen.