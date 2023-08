Mit Service-Controlling Serviceleistungen für Kunden verbessern

Servicequalität und Kundenzufriedenheit prüfen

Die Kundenzufriedenheit mit Ihrem Serviceangebot ergibt sich aus der erzielten Servicequalität. Diese entsteht unmittelbar bei der Erbringung der Dienstleistung und bei der Interaktion Ihres Servicepersonals mit Ihren Kunden. Um die Kundenzufriedenheit für Ihr Serviceangebot zu messen, müssen Sie drei Ebenen unterscheiden:

Hat Ihr Service die Qualität, die Sie und Ihre Kunden von ihm erwarten?

Wenn Sie Ihren Service entwickeln, haben Sie bezüglich einiger Leistungskriterien Ziele gesetzt; Sie haben das Serviceniveau festgelegt. Sie müssen nun prüfen, ob Sie diese Ziele erreichen. Beispielsweise haben Sie vorgegeben, dass die Reparatur Ihrer Produkte maximal 48 Stunden benötigen darf. Wird dies eingehalten?

Wie stellen Ihre Dienstleistungen Ihre Kunden zufrieden?

Entsprechen sie den Erwartungen oder begeistern sie den Kunden? Messen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden mit Ihren Dienstleistungen. Hat die schnelle Reparatur dazu geführt, dass Ihre Kunden zufrieden sind? Zeigt sich dies in der Rückmeldung der Kunden oder in ihrer Reaktion – zum Beispiel in Bezug auf Kundenbindung?

Wie drückt sich diese Kundenzufriedenheit in Ihren Unternehmenskennzahlen aus?

Steigen die Umsätze, die Gewinne? Vergrößern sich Ihre Marktanteile? Sie müssen prüfen, ob das Serviceangebot auch Ihrem Unternehmen einen entsprechenden Profit oder andere Vorteile einbringt.

Die Messung der Servicequalität kann anhand von fünf unterschiedlichen Qualitätsdimensionen erfolgen, die im sogenannten RATER-System zusammengefasst sind. Die Dimensionen umfassen: