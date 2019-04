Strategie und Ziele als Grundlage der Balanced Scorecard (BSC)

Strategie: Wie Sie die Mission und Vision verwirklichen wollen

In der Strategie sind alle wichtige Aktivitäten und Maßnahmen in Ihrem Unternehmen in einer zunächst allgemeinen Form zusammengefasst. Die Strategie und die damit verknüpften Maßnahmen müssen Sie umsetzen, wenn Sie Ihre Vision oder die obersten Unternehmensziele erreichen wollen.

Diese drei Elemente, Mission, Vision und Strategien, sind Voraussetzung dafür, dass eine Balanced Scorecard entwickelt werden kann. Sie müssen also klären, ob in Ihrem Unternehmen eine Mission und Vision formuliert und schriftlich festgehalten sind und ob es eine übergeordnete Strategie gibt, an der Sie sich orientieren können.