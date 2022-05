Wie Sie Stakeholder analysieren

Tipp: Leistungen des Unternehmens mit der SWOT-Analyse bewerten

Hier schließt sich an die Gap-Analyse eine SWOT-Analyse an, mit der Sie für Ihr Unternehmen die Stärken und Schwächen in Bezug auf die Leistungen und Aktivitäten Ihres Unternehmens mit den Chancen und Risiken in Bezug auf den Stakeholder verknüpfen.