13. Über die Ergebnisse informieren

Transparenz ist bei jeder Mitarbeiterbefragung besonders wichtig! Geben Sie deshalb alle Ergebnisse und Erkenntnisse, die Sie mit der Datenanalyse ermittelt haben, an die befragten Personen und gegebenenfalls auch an andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen weiter.

Bereiten Sie die Ergebnisse entsprechend auf. Zum Beispiel:

wichtige Erkenntnisse in Form von Kernaussagen

Ergebnisse der statistischen Analysen in Form von Diagrammen, die verständlich sind

Berichte bei Betriebs- oder Abteilungsversammlungen

ausführliche Informationen im Intranet

Stellen Sie dabei nicht nur die aus Ihrer Sicht positiven Ergebnisse dar, sondern auch die negativen. Erklären Sie, was Sie überrascht hat, was bestätigt wurde, was neu ist, was bemerkenswert ist und wo es echte Probleme und Defizite gibt.