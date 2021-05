Vorgehensweise bei der SWOT-Analyse

SWOT im Team besprechen

Wenn Sie alle Informationen zu Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens sowie zu Chancen und Risiken im Umfeld zusammentragen, kann das schnell zu einer Informationsflut werden. Dann können die für die Strategieplanung wirklich wichtigen Erkenntnisse sogar verloren gehen oder übersehen werden. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Einflussfaktoren, die Informationen und die Ergebnisse der SWOT-Analyse immer auch im Team besprechen und prüfen. Denn:

Sie überprüfen so noch einmal, dass Sie keine wichtigen Aspekte vergessen haben, die in der SWOT-Analyse beachtet werden sollten.

Sie bewerten damit die Einflussfaktoren und wählen diejenigen aus, die für die Strategieplanung und Zielerreichung besonders relevant sind.

Hilfreich ist, diese Diskussion und Bewertung zur SWOT-Analyse in einem Workshop durchzuführen. An diesem sollten möglichst erfahrene Vertreter der Geschäftsleitung, des Marketings, der Produktentwicklung und der Produktion, des Vertriebs und der Servicebereiche vertreten sein. Die Ergebnisse der SWOT-Analyse müssen in der Diskussion kritisch überprüft werden.

Beachten Sie, dass Sie in den meisten Fällen eine subjektive Einschätzung über die Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens abgegeben haben. Eventuell sollten Sie deshalb darüber hinaus externe Experten oder Kunden in den Workshop mit einbeziehen.

Letztlich wird es immer bei einer Einschätzung bleiben. Dessen müssen Sie sich bewusst sein. Sie sollten Ihre Einschätzungen revidieren, wenn neue Informationen bekannt werden, die die Ergebnisse beeinflussen. Im Ergebnis sollte eine übersichtliche Darstellung der eigenen Stärken und Schwächen im Vergleich zur Konkurrenz stehen.