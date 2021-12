Stärken und Schwächen des Wettbewerbers erkennen und nutzen

Stärken und Schwächen der Wettbewerber analysieren

Mit der Wettbewerbsanalyse ermitteln Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten. Sie sind ausschlaggebend für Ihre eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, strategische, taktische oder operative Maßnahmen zu ergreifen. Nur wenn Sie die Stärken und die Schwächen der einzelnen Wettbewerber genau kennen, können Sie mit Ihrem Unternehmen entsprechend agieren.

Dazu führen Sie eine Stärken-Schwächen-Analyse für Ihre wichtigen Wettbewerber durch. Sie bringen die Ergebnisse in Bezug zu den Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens und Ihres Leistungsangebots sowie zu den Chancen und Risiken, die sich aus dem Marktumfeld ergeben. So können Sie erkennen, mit welcher Wettbewerbsstrategie Ihr Unternehmen in seinem Markt erfolgreich sein kann.