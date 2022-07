Beispiele für eine Unternehmensvision oder eine Mission (Stand 2022)

Our Purpose: Constantly pushing innovation in a cultured, sustainable and considerate manner. Our Mission: We deliver high value tyres and mobility services so you can safely further your limits. (Pirelli)

Wir handeln nach jenen fünf ebenso bewährten wie zeitlosen Prinzipien, die ZF als Unternehmen und Organisation in der Vergangenheit zu einem weltweit führenden Mobilitätsspezialisten am Markt aufsteigen ließen: Leidenschaft, vorausschauendes Handeln, Vielfalt, Befähigung und Verantwortung. (ZF Friedrichshafen)

Unsere Werte: Für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie und die Wahrnehmung durch unsere Stakeholder ist es entscheidend, wie wir agieren. Dafür stehen unsere vier Unternehmenswerte: kreativ, offen, verantwortungsvoll, unternehmerisch (CORE). (BASF)

Unsere Grundsätze: Wir sind ein Familienunternehmen. Die Bereitschaft, sich in guten wie in schlechten Zeiten mit ganzem Einsatz für das Unternehmen zu engagieren, gilt für jeden im Unternehmen Tätigen gleichermaßen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist unser oberstes Ziel. Wir wollen unabhängig bleiben. Wachstum aus eigener Kraft ist dafür entscheidend. Wir suchen die geographische Nähe zu unseren Kunden. Aber wir wissen auch um die Notwendigkeit einer starken Zentrale. In allem was wir tun, leiten uns Fairness, Maß und Vertrauen. (TRUMPF)

Als Familienunternehmen denken wir in Generationen und richten unsere Arbeit darauf aus, ihnen ein lebenswertes Umfeld zu hinterlassen. Wir handeln im Einklang mit Mensch und Natur und sehen es als unsere Verpflichtung, innerhalb unserer Lieferkette Verantwortung zu übernehmen. (Ritter Sport)

LOGICDATA ist die ideale Heimat für Wissbegierige, Mutige und Junggebliebene. Sie bietet talentierten Fachkräften weltweit die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten einzusetzen, auszuschöpfen und auszubauen. Wir als globale „LOGICfamily“ gestalten unsere Zusammenarbeit nach vier Leitsätzen: Ambition und Ausdauer, Kreativität und Innovation, Verantwortung und Begeisterung, Teamgeist und Partnerschaft. (Logicdata)