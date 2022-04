Strategieplanung – Strategien entwickeln, Ziele definieren

Ist-Situation analysieren

Wo stehen wir heute? Was kennzeichnet die Entwicklungen in unserer Branche? Was sind unsere Stärken und Schwächen? Was tun unsere Wettbewerber? Konzentrieren wir uns auf ein Geschäft? Welches Verhalten zeigen die Kunden?

Diese beispielhaften Fragen helfen bei der Strategieplanung im Unternehmen, um die Gegenwart zu analysieren und die Ist-Situation zu beschreiben. Das ist wichtig, um den Startpunkt für die eigene Strategie zu erkennen und sichtbar zu machen. Die Blickrichtung ist dabei nach außen und nach innen gerichtet:

Blick nach außen – Umfeldanalyse

Betrachten Sie das Umfeld Ihres Unternehmens. Sammeln Sie alle Informationen über die Triebkräfte in Ihrer Branche und in Ihrem Markt. Stellen Sie alles zusammen, was Sie über Kundenerwartungen und Aktivitäten der Wettbewerber herausbekommen. Stellen Sie alle (anderen) Marktakteure und Ihre Partner zusammen. Beschreiben Sie technologische Entwicklungen, relevante Gesetze, Regularien, Normen oder Standards.

Blick nach innen – Unternehmensanalyse

Zeigt die Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens auf. Was kann Ihr Unternehmen besonders gut? Wodurch gewinnt es Kundenaufträge? Womit sticht es Wettbewerber aus? Schauen Sie auch auf Ihre Schwächen: Warum verlieren Sie Kunden? Wo können Sie mit Wettbewerbern nicht (mehr) mithalten? Was sind die Gründe dafür. Stellen Sie die bisherigen Erfolge und Misserfolge sowie die verfügbaren Kompetenzen und Ressourcen in Ihrem Unternehmen zusammen.