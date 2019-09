Krisenmanagement, Turnaround und Insolvenzverfahren

Beschreibung

Wenn ein Unternehmen in die Krise gerät, ist schnelles Handeln notwendig. Doch oft werden die ersten Krisensignale übersehen, falsch gedeutet oder verdrängt. Dann wird aus einer strategischen Krise schnell eine Ertrags- oder sogar Liquiditätskrise. Im schlimmsten Fall führt dies in die Zahlungsunfähigkeit und damit in die Insolvenz des Unternehmens.

Deshalb ist es wichtig, möglichst frühzeitig Krisensignale zu erkennen und richtig zu deuten. In der Vorlage Liste möglicher Ursachen für strategische Krisen finden Sie Beispiele, die zeigen, worauf Sie achten sollten, um Risiken und drohende Krisen im Blick zu haben. Sie können dies zu einem Frühwarnradar ausbauen, mit dem Sie regelmäßig die Entwicklungen im Markt, in Ihrer Branche und in Ihrem Unternehmen beleuchten. Nutzen Sie dazu die Vorlage Frühwarnradar für das vorbeugende Krisenmanagement entwickeln.

Ist die Unternehmenskrise offensichtlich, müssen Sie handeln. Dazu gehört, geeignete Maßnahmen zu planen und umzusetzen, mit denen das Unternehmen wieder in die Erfolgsspur kommt. Je früher das geschieht, desto mehr Handlungsspielraum haben Sie. Gleichzeitig müssen Sie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen externen Stakeholdern deutlich machen, wie Sie aus der Krise kommen. Nutzen Sie dazu die Vorlage Krisenkommunikation planen.

Steckt Ihr Unternehmen bereits in einer Ertragskrise oder sogar einer Liquiditätskrise, müssen Sie Sofort-Maßnahmen ergreifen. Dazu betreiben Sie Turnaround-Management. In der Vorlage Turnaround planen sind alle Schritte erläutert, die dabei notwendig sind. Unter anderem müssen Sie Liquidität, Cashflow und andere wichtige Kennzahlen während des Turnarounds im Blick behalten. Dafür finden Sie ein Kennzahlen-Dashboard für das Turnaround-Management. Wenn das Unternehmen dennoch zahlungsunfähig wird, muss ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden. Wie dieses abläuft, erfahren Sie ebenfalls in diesem Handbuch-Kapitel.