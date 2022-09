Resilienzfaktor Akzeptanz: Veränderungen sind ein Teil des Lebens

Die Sicht auf Veränderungen

Veränderungen sind in jungen Jahren willkommen, weil sie aufregend und lehrreich sind: Laufen lernen, in die Schule kommen, den Führerschein machen, eine Berufsausbildung beginnen. Mit fortschreitendem Alter jedoch können Veränderungen als bedrohlich empfunden werden. Denn Routinen und Gewohnheiten bieten Sicherheit. Werden Menschen dann mit einer Krise konfrontiert, die immer auch eine Veränderung mit sich bringt, müssen sie sich umorientieren.

Die Kündigung ist dafür ein Beispiel. Dann laufen folgende innere Prozesse ab:

Schock: Gefühl von Orientierungslosigkeit, Fassungslosigkeit, Verdrängen, Erregung oder Erstarrung. Die Reaktion eines Mitarbeiters auf seine Kündigung kann sehr unterschiedlich ausfallen und sollte nicht unterdrückt werden.

Verleugnen und sich wehren: Hoffnung auf Rückgängigmachen oder auf die gewohnte Stabilität. Zum Beispiel denkt der Mitarbeiter daran, sich an den Betriebsrat oder an einen Rechtsanwalt zu wenden.

Enttäuschung: Auf das Verlusterlebnis wird mit Hemmung, Selbstanklage oder Herabsetzung des Selbstwertgefühls reagiert. Der Mitarbeiter verarbeitet die Veränderung nun innerlich. Er sucht nach Gründen, gibt sich oder anderen die Schuld, fühlt sich als Versager.

Trauerarbeit: Trauer um die alte Realität und Abschied von lieb gewordenen Idealvorstellungen, Personen und Objekten. Der Mitarbeiter gibt dem Geschehenen einen Sinn und orientiert sich neu.

Resiliente Menschen passen sich an veränderte Situationen an. Sie durchlaufen diesen Prozess schneller und ohne große emotionale Belastungen. Sie akzeptieren, dass es nicht immer eine Lösung gibt, realisieren, wann es keine Lösung gibt, und erkennen an, dass sie nicht alle Fragen beantworten können. Sie sagen sich: „C’est la vie“, „So ist das Leben eben“.