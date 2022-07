Tipp: Von der Unternehmensvision über Ziele zum Maßnahmenplan

Vision, Mission, Durchbruchziele und Strategien sind nur dann wirksam, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie verstehen und wissen, was sie dafür in ihrem Arbeitsbereich und Alltag tun sollten und können. Es kommt auf die Strategieumsetzung an. Dafür gibt es einen Baukasten mit Methoden und Werkzeugen, die bei der Vermittlung und Anwendung von Vision, Zielen und Strategie helfen. Diese sind im Handbuch-Kapitel zu Strategieumsetzung mit Hoshin Kanri erläutert.