Was ist eine Strategy Map?

In der Strategy Map werden für die vier Ebenen der Balanced Scorecard die Strategien zur Zielerreichung (Strategy) in einer Art Landkarte (Map) abgebildet.

Alle Mitarbeitenden im Unternehmen erkennen so, wie finanzielle Erfolgsgrößen (zum Beispiel Gewinn oder Umsatz) mit Strategien und Maßnahmen für mehr Kundenzufriedenheit, für bessere Qualität oder für schnellere Prozesse zusammenhängen. Sie erkennen außerdem, welche Bedeutung Innovationen, Prozessverbesserungen, Technikeinsatz und Weiterbildung der Mitarbeitenden dazu beitragen.

Das Besondere der Strategy Map ist, dass Sie auch komplexe Zusammenhänge und mehrere strategische Stoßrichtungen oder Aktivitäten auf einer Seite und in einem Bild verständlich machen. So kann jeder erkennen, was im Einzelnen gefordert ist und wie man zur Umsetzung der Strategie beitragen kann.

Die Perspektiven der Balanced Scorecard sind das Grundgerüst, um die Elemente einer Strategy Map abzubilden. Sie zeigt die Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Zielen und Strategien auf. Die folgende Abbildung macht dies an einem Beispiel deutlich.