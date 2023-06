Customer-Journey-Map erstellen Schritt für Schritt

Customer-Journey-Map erstellen in 6 Schritten

Eine Customer-Journey-Map erstellen Sie Schritt für Schritt. Sie ermitteln dabei, welche Elemente aus der vorigen Abbildung in Ihrem Fall, für Ihr Unternehmen und Ihre Produkte relevant sein können und stellen diese in einer entsprechenden Übersicht zusammen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schritt: Kaufprozess beschreiben

Zunächst müssen Sie die Phasen und Teilschritte im Kaufprozess zusammenstellen. Dabei ist es hilfreich, wenn Sie sich an einem Modell für Kaufprozesse orientieren. Das bekannteste und einfachste Modell ist das AIDA-Modell, das diese vier Phasen unterscheidet: Attention – Interest – Desire – Action. Dazu ergänzen können Sie die Nachkaufphasen Retention und Advocacy.

Die einzelnen Phasen Ihres Modells differenzieren Sie dann in mehrere Teilschritte, wie Sie für Ihr Produkt möglich sind. In der vorigen Abbildung sind die Kaufphasen von Attention bis Advocacy in 15 Teilschritte untergliedert.

2. Schritt: Touchpoints identifizieren

Erstellen Sie dann eine Liste sämtlicher Touchpoints, die für Ihre Produkte und für den Kaufprozess relevant sein können. Achten Sie darauf, dass Sie keine vergessen und gehen Sie in die Details. Mögliche Suchfelder sind:

sämtliche Werbungen wie Printanzeigen, Online-Werbung, E-Mails

Webseiten des Unternehmens

Auftritt bei anderen Webseiten und bei Google (oder anderen Suchmaschinen und Online-Katalogen)

Auftritt in Social-Media-Kanälen

Telefonhotline

persönliche Gespräche mit Verkäufern, Beratern, Servicepersonal

Produkte und Verpackungen

Gebäude, Räume, Ladengeschäfte

Informationsmaterial

Bedienungsanleitungen

Berichte oder Artikel über Ihr Unternehmen und seine Produkte in Zeitungen, Zeitschriften, Testberichten, Meinungsportalen

Briefe, Rechnungen

3. Schritt: Personas identifizieren und beschreiben

Legen Sie in Schritt drei fest, welche Personas, also typische oder für Sie wichtige Kundengruppen und Kundensegmente Sie betrachten wollen. Beschreiben Sie diese anhand von Kundenmerkmalen, die für den Erfolg im Marketing und Vertrieb wichtig sind. Zum Beispiel: Alter, Einkommen, Technikaffinität, persönliche Vorlieben oder Wohnumfeld. Beachten Sie dabei auch die unterschiedlichen Situationen, in denen sich die Kunden befinden können.

Beispiele für unterschiedliche Situationen sind: Max M. hat mit seiner Familie gerade ein Reihenhaus mit kleinem Garten gekauft und sucht nun einen Rasenmäher. Oder: Hubert K. hat bei seinem Nachbarn dessen Rasenmäher bewundert und will nun sein altes Modell ersetzen.

Beschränken Sie sich für eine Customer-Journey-Map auf drei bis sechs unterschiedliche Personas. Ansonsten wird die Darstellung unübersichtlich.