Kundenperspektive: Wie Sie Werte schaffen für die Kunden

Das Wertangebot für den Kunden, die Value Proposition, bildet den Kern jeder Unternehmensstrategie. Produkte, Dienstleistungen, Nutzenversprechen, Kundenbeziehungen und Image sind die wichtigsten Grundlagen für den Unternehmenserfolg.

Die Strategien, die auf die Gestaltung dieses Wertangebots ausgerichtet sind, finden sich in der Kundenperspektive wider. Um sich gegenüber Wettbewerbern zu unterscheiden, gibt es drei grundlegende strategische Erfolgspositionen:

Produktführerschaft

Das Unternehmen bietet die besten, innovativsten oder hochwertigsten Produkte an. Es kommt an auf:

Zeit für die Entwicklung und Markteinführung einer Innovation

Funktionalität eines Produkts mit Merkmalen, die kein anderes besitzt

Marke, die für innovative und hochwertige Produkte steht

Kundenverbundenheit

Hier besteht zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden eine enge Vertrautheit. Das Unternehmen kennt die Kundenwünsche und Anforderungen und erfüllt diese. Strategie und Ziele sind:

Service, der alle Kunden begeistert

enge und gut gepflegte Beziehung zu den Kunden

Marke, die für den besten Service und beste Kenntnisse der Kundenanforderungen steht

Operationale Exzellenz

Gute Qualität, günstiger Preis und einfache Prozesse zeichnen die Unternehmen aus, die mit operativer Exzellenz am Markt punkten. Sie achten besonders auf:

Preis, der zu den günstigsten der Branche gehört

Qualität, der man als Kunde vertrauen kann

Zeit für die Herstellung der Produkte und die gesamte Logistik

Funktionalität des Produkts und der Dienstleistung erfüllt die zentralen Kundenanforderungen

Marke steht für preisgünstige Produkte und optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Erfolgreiche Unternehmen haben sich genau auf eine dieser Positionen ausgerichtet und spezialisiert – und gleichzeitig erreichen sie bei den beiden anderen Stoßrichtungen ein Mindestniveau, das am Markt erwartet wird.

Außerdem wichtig: Nicht alle Kunden können in gleicher Weise erfolgreich bedient und bearbeitet werden. Jedes Unternehmen muss sich fokussieren. Wer es allen recht macht, macht es am Ende keinem recht. Deshalb gehört zur Strategie in der Kundenperspektive auch, sich auf die passenden Kundensegmente zu fokussieren.