Customer Journey – Ziele, Phasen, Merkmale

Merkmale der Customer Journey

Für den Kauf eines einzigen Produkts kann es eine Vielzahl unterschiedlicher Customer Journeys geben. Für Unternehmen und Anbieter der Produkte ist es wichtig, zumindest einige davon im Detail(!) zu kennen.

Dabei handelt es sich idealerweise um diejenigen, die von den meisten Kunden durchlaufen werden. Um diese Customer Journeys und die Kaufprozesse zu erfassen, zu beschreiben und zu verstehen, gibt es einige Elemente und Merkmale, auf die Sie achten sollten.

Phasen der Customer Journey

Die Customer Journey ist ein Prozess. Dieser wird in mehrere Phasen unterteilt, in denen jeweils andere Prozessmerkmale wichtig sind und unterschiedliche Kräfte wirken, die den Prozess vorantreiben oder abbrechen.

Für diesen Prozess und die einzelnen Phasen gibt es mehrere Modelle zur Beschreibung. Sie werden in der sogenannten Customer-Journey-Map visualisiert. Beispiele für Modelle zur Beschreibung von Kaufprozessen sind:

AIDA: Attention, Interest, Desire, Action

ACCRA: Awareness, Consideration, Conversion, Retention, Advocacy

ARIVA: Attention, Recall, Integrity, Value, Action

Customer Touchpoints

Ob ein Kaufprozess weitergeht oder abgebrochen wird, entscheidet sich oft dann, wenn der Kunde in irgendeiner Form mit Ihrem Unternehmen in Berührung kommt. Das sind die sogenannten Customer Touchpoints. Dazu zählen beispielsweise eine Anzeige für Ihr Produkt, eine E-Mail, die Sie dem Kunden senden, Ihre Webseite, ein Telefonat oder die Rechnung, die Sie ihm senden.

Erlebnisse des Kunden

Immer wenn der Kunde mit Ihrem Unternehmen in Berührung kommt, hat er ein positives, negatives oder neutrales Erlebnis. Er macht Erfahrungen mit Ihrem Unternehmen, Ihren Produkten und Ihrem Service. Das ist die sogenannte Customer Experience. Diese nimmt der Kunde manchmal bewusst, manchmal unbewusst wahr. Sie prägen in der Summe, wie der Kunde Ihr Unternehmen und Ihr Angebot bewertet, inwiefern er zufrieden oder unzufrieden ist und was er im weiteren Verlauf des Kaufprozesses tut.

Kundenmerkmale

Die Kunden bewerten die Erlebnisse und Erfahrungen unterschiedlich. Denn sie haben unterschiedliche Erwartungen, Anforderungen oder Wünsche. Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten (zum Beispiel Budget) und Rahmenbedingungen oder sie befinden sich gerade in einer bestimmten Kaufsituation (haben beispielsweise wenig Zeit).

Alle diese Merkmale zeichnen einen einzelnen Kunden aus. Solche Kunden, die in etwa ähnliche Merkmale haben, können zu Kundensegmenten oder Personas zusammengefasst werden.

Akteure

Im Kaufprozess können weitere Akteure ins Spiel kommen, die den Prozess vorantreiben oder in eine bestimmte Richtung lenken. Zum Beispiel Menschen, die ein Produkt (nicht) empfehlen, Berater, Ihr Verkaufspersonal, Partner, Lieferdienste etc. Beispiel: Vor einer Kaufentscheidung informiert sich der Kunde bei Stiftung Warentest über Ihre Produkte und die der Wettbewerber und trifft dann eine Entscheidung.

Schlüsselfaktoren

Wenn man den Kaufprozess genau analysiert und beschreibt, wird sichtbar, was für den Prozessablauf entscheidend ist. Das sind die Schlüsselfaktoren im Kaufprozess, die ihn beschleunigen, in eine bestimmte Richtung lenken oder abbrechen können.

Negative Schlüsselfaktoren werden als Kaufhemmnisse oder Pain Points bezeichnet. Sie zu erkennen und zu beseitigen, ist eine zentrale Aufgabe des Customer-Journey-Managements. Beispiele für Pain Points sind:

Der Kunde findet im Online-Shop den Kauf-Button nicht.

Er ist irritiert von einer negativen Bewertung.

Das Verkaufspersonal spricht den Kunden falsch an.

Aktionen

Spezielle Marketing- oder Vertriebsaktionen können positive Schlüsselfaktoren sein. Sie können den Kaufprozess in Gang setzen oder beschleunigen. Beispiele sind:

Eine Werbeanzeige führt dazu, dass der Kunde Ihr Angebot wahrnimmt.

Ein Sonderpreis führt dazu, dass er jetzt kauft.

Freundliches Verkaufspersonal sorgt für Vertrauen.

Mit Ratenzahlung erreichen Sie Kunden, die ein schmales Budget haben.

Spezielle Anreize, die eine bestimmte Handlung auslösen sollen, werden als Call to Action (CTA) bezeichnet.

Tracking

Um zu erkennen, welche Schlüsselfaktoren besonders wirksam sind und welche Aktionen den gewünschten Effekt bringen, muss das Kundenverhalten im Kaufprozess so genau wie möglich erfasst werden. Im Internet kann dies über das Klickverhalten erfolgen; das sogenannte Tracking. In der realen Welt braucht es weitere Messinstrumente wie Blickverfolgung, Analyse von Laufwegen, Kundenbeobachtungen etc.