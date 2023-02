Kundenbetreuung am Customer Touch Point

Wie intensiv sollen Kunden betreut werden?

Alles, was Sie im Rahmen der Kundenbetreuung anbieten, muss Ihren Kunden erfolgreich machen. Doch am Ende muss der Aufwand, den Sie dafür betreiben, auch Ihrem Unternehmen einen Nutzen bringen. Grundlage der Kundenbetreuung ist, dass Sie sich vergewissern, was Ihnen der Kunde wert ist. Dabei helfen folgende Fragen:

Was hat die Anwerbung des Kunden gekostet?

Welchen Gewinn je Periode hatten wir anfangs von diesem Kunden erwartet?

Welcher Umsatz und Gewinnzuwachs konnte durch eine verstärkte Kundenbindung erreicht werden?

Welchen Deckungsbeitrag erwirtschaften wir mit dem Kunden gegenwärtig?

Wie wichtig ist der Kunde im Hinblick auf Weiterempfehlungen und die weitere Entwicklung des eigenen Unternehmens?

Eine besondere Rolle spielt der Umgang mit Kundenbeschwerden oder Reklamationen. In diesem Fall wird der Kunde selbst aktiv und sucht den Kontakt mit Ihrem Unternehmen. Was dann passiert, ist oft Ausdruck der Kundenpflege und der Kundenorientierung insgesamt in Ihrem Unternehmen. Hier können Sie viel verlieren – aber auch viel gewinnen.

Denn ein Kunde, der sich beschwert, ist kein verlorener Kunde. Er ist noch aktiv am Unternehmen interessiert. Und er weist auf Schwächen hin, die die Marktposition beschädigen könnten. Er ist also ein wertvoller Kunde! Und die Beschwerde gibt Ihnen die Chance, den Kunden zu begeistern und noch enger an Ihr Unternehmen zu binden.