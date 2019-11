Ziele, Aufgaben und Prozesse für das Beschwerdemanagement

Aufgaben und Prozess zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden

Der Prozess, mit dem Kundenbeschwerden bearbeitet und gelöst werden, beginnt nicht damit, dass ein Kunde sich meldet und beschwer. Er beginnt schon früher. Denn wesentlicher Teil des Beschwerdemanagements ist es, es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, Ihr Unternehmen zu kontaktieren. Der Prozess beginnt deshalb mit den Aufgaben zur Stimulierung des Kunden.

1. Beschwerdestimulierung

Es darf den Kunden nicht schwer gemacht werden sich zu beschweren. Im Gegenteil: Das Unternehmen sollte darauf achten, dass die Hürden möglichst gering sind, so dass Kunden sich beschweren oder Fragen stellen können, wenn es aus ihrer Sicht einen Anlass dafür gibt. Folgende Faktoren haben darauf einen Einfluss:

wahrgenommene oder vermutete Aufwand für die Kontaktaufnahme (Ärger, Zeitaufwand, Kosten, Wartezeit an der Telefon-Hotline)

wahrgenommener oder vermuteter Nutzen der Kontaktaufnahme (Wert der Beschwerde, Erfolgswahrscheinlichkeit)

Produktmerkmale (zum Beispiel Preis)

Problemmerkmale (zum Beispiel Nachweisbarkeit der Schuld für mangelhafte Leistung)

Persönlichkeitsmerkmale des Kunden (zum Beispiel Alter, Geschlecht, Ausbildung, Werthaltung, Überzeugungen)

Situation (zum Beispiel Zeitdruck, alternative Angebote, im persönlichen Gespräch die Anwesenheit anderer Personen)

Das Unternehmen sollte gegenüber seinen Kunden jederzeit zeigen, dass es Beschwerden annimmt und jede Form der Kontaktaufnahme durch den Kunden schätzt. Es sollte Kontaktstellen angeben und sichtbar machen, wie es mit Beschwerden umgeht. Darüber informiert es am Produkt, auf der Produktverpackung, auf der Webseite, bei Anschreiben (Brief oder E-Mail) und allen persönlichen Gesprächen. Der Kunde kann schnell und einfach erkennen, dass er sich beschweren kann und über welche Telefonnummer oder E-Mail-Adresse dies am besten erfolgt.

Der Prozessschritt „Beschwerdestimulierung“ wird also so ausgestaltet, dass der Kunde erkennt: „Es ist einfach, mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, mein Anliegen wird schnell bearbeitet und es kommt eine gute Lösung für mich heraus.“

2. Beschwerdeannahme

Wenn der Kunde sich entschieden hat, das Unternehmen mit einem Anliegen oder einer Beschwerde zu kontaktieren, dann braucht er dafür geeignete Kontaktpunkte. Diese muss er schnell finden und einfach nutzen können. Möglich sind:

Telefon-Hotline (mit Telefonnummer, Ansprechzeiten)

Rückmeldekarte beim Produkt

E-Mail

Webseite im Internet

Foren im Internet

Verkaufs- oder Servicepersonal, mit denen ein Kunde direkt sprechen kann

Wenn eine Beschwerde eingeht, muss diese aufgenommen werden, und der Kunde muss eine Information erhalten, wie mit seiner Beschwerde umgegangen wird. Wenn sich der Kunde per E-Mail oder Webseite meldet, kann dies durch eine automatische Rückmeldung erfolgen. Zum Beispiel: „Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir kümmern uns um Ihr Anliegen und melden uns bis zum … (Datum) wieder bei Ihnen.“

Wenn die Beschwerde im persönlichen Gespräch oder am Telefon eingebracht wird, dann sollten die Mitarbeiter ebenfalls erklären, was sie nun tun werden und bis wann der Kunde mit einer Rückmeldung rechnen kann. Letztlich können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen die Anlaufstelle für eine Beschwerde sein. Deshalb müssen alle wissen, wie sie mit Beschwerden umgehen und was sie dann zu tun haben.

Hilfreich ist, wenn alle eingehenden Kundenanfragen und Beschwerden in einem System zusammengeführt werden. Viele Unternehmen nutzen dafür ein Ticket-System. Jede Kundenanfrage ist ein Ticket, das wie eine E-Mail in einem Posteingang eingeht und dann von den Servicemitarbeitern bearbeitet wird.