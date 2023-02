Beispiele für Serviceprozesse

Ihre Dienstleistungen und Serviceangebote sollen bei Ihrem Kunden den Eindruck vermitteln, dass Sie ihn besonders gut behandeln. Sie müssen ihm möglichst sofort helfen und ihn zuvorkommend und individuell bedienen. Das ist fehleranfällig und aufwendig. Deshalb ist es wichtig, möglichst viele Serviceprozesse zu standardisieren, sodass sie zuverlässig funktionieren und möglichst wenig kosten.

Dazu müssen Sie Ihre Serviceprozesse möglichst genau beschreiben und dann überlegen, welche Teilschritte Sie standardisieren oder durch technische Unterstützung vereinfachen können.

Hier ein paar Beispiele für spezielle Serviceleistungen und Serviceprozesse mit Standardisierungspotenzial:

Telefonische Hotline

Bieten Sie Kunden eine telefonische Hotline an. Kunden wissen, unter welcher Telefonnummer und wann sie Ihr Unternehmen erreichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Hotline nehmen alle Anfragen von Kunden entgegen und leiten diese zielgerichtet an Experten in Ihrem Unternehmen weiter, wenn sie die Anfragen nicht selbst sofort beantworten können.

Online-Service-Center

Bieten Sie für Ihre Kunden auf der Webseite Informationen an, die dieser benötigen könnte. Zum Beispiel technische Produktbeschreibungen, Bedienungsanleitungen, Wartungsinformationen, Anwendungsbeispiele oder Daten zu Bestellung, Rechnung und Vertrag. Die Kunden finden die benötigten Informationen schnell und sie verstehen die Inhalte, weil diese in ihrer Sprache geschrieben sind.