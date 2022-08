Wertstromanalyse durchführen

Führen Sie eine Wertstromanalyse durch, indem Sie:

vor Ort den Ist-Prozess beobachten

alle notwendigen und relevanten Daten sammeln

ein Wertstrom-Diagramm (Wertstrom-Karte) erstellen

eine Bewertung und Analyse durchführen

Schwachstellen und Verbesserungspotenziale identifizieren

den Prozess neu gestalten und den Soll-Prozess darstellen

eine Entscheidungsvorlage und einen Maßnahmenplan für notwendige Änderungen erstellen

Schauen Sie sich dazu den Prozess vor Ort an. Sprechen Sie mit allen Prozessbeteiligten und den Mitarbeitenden an den Arbeitsplätzen. Werten Sie Daten aus, die in den IT-Systemen verfügbar sind. Besprechen Sie alles in Ihrem Wertstrom-Team und visualisieren Sie den Prozess. Nutzen Sie dazu auch die Werkzeuge, wie sie bei der Brown-Paper-Methode eingesetzt werden.