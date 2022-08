Wertstromanalyse als Methode für kontinuierliche Verbesserungen

Mit der Wertstromanalyse wird das Denken in Prozessen unterstützt. Und die Prozesse sind entscheidend, wenn Sie ihre Leistungen verbessern und kundenorientierter werden wollen. Deshalb ist die Wertstromanalyse Teil des Prozessmanagements, wie es im Handbuch-Kapitel Prozessmanagement erläutert ist.

Die Wertstromanalyse wird auch bei Six Sigma-Projekten eingesetzt. Sie ist deshalb ein Baustein zur Ausbildung zum Green Belt im Rahmen des Six Sigma-Konzepts. Ausführliche Erläuterungen finden Sie im entsprechenden Handbuch-Kapitel zu Six Sigma.

Da mit der Wertstromanalyse Verschwendung in Prozessen sichtbar gemacht werden soll, ist sie zudem Grundlage oder Teil der Kaizen-Philosophie. Diese ist ausführlich beschrieben im Handbuch-Kapitel zu Kaizen.