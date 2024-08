Welche Kunden sind profitabel

Die Einteilung in diese drei Kundenklassen erfolgt oft so, dass ein Zielwert für den erwarteten Customer Lifetime Value (CLV) vorgegeben wird. Dann wird festgelegt:

Alle Kunden, die mit ihrem CLV rund um diesen Zielwert und in einem festgelegten Toleranzbereich liegen, gehören zu den profitablen Kunden.

Die Kunden, die einen höheren CLV haben und damit im positiven Sinn außerhalb des Toleranzbereichs liegen, sind die besonders profitablen Kunden.

Kunden, die einen geringen CLV und außerhalb des Toleranzbereichs liegen, werden als nicht profitable Kunden bezeichnet.

So ergibt sich (grob) eine Verteilung aller Kunden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. In der Mitte sind die profitablen Kunden, rechts die besonders profitablen und links die nicht profitablen Kunden.