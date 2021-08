Inhalte und Gliederung eines Service Level Agreements (SLA)

Services und Service Level

Dies ist der Kernbereich der Vereinbarung. Er sollte daher mit der notwendigen Sorgfalt ausgearbeitet werden. Eine genaue und eindeutige Leistungsbeschreibung ist die Basis für eine solide Arbeit. Nur so ist sichergestellt, dass in der Erfüllung des Vertrages, alle Beteiligten – auch die, die nicht an den Verhandlungen teilgenommen haben – ein gemeinsames Verständnis dafür aufbringen, was der Servicenehmer erwarten kann und was der Servicegeber leisten muss. Hierzu gehören:

Leistungsumfang und Preise

Service Level: Verfügbarkeit oder Ausfallzeit, Erreichbarkeit etc.

Falls für die Bäckereikette Müller eine Servicezeit von 50 Stunden (= Montag bis Freitag mit jeweils 9 Stunden, und Samstag mit 5 Stunden) vereinbart ist, ist eine Verfügbarkeit von 99 Prozent gleichbedeutend mit einer maximalen Nicht-Verfügbarkeit von rund 26 Stunden pro Jahr oder rund 5 Minuten pro Arbeitstag. Bei solchen Vorgaben müsste die Geschäftsleitung der Bäckereikette Müller entscheiden, ob es für ihr Geschäft unbedeutend ist, dass ihre Geschäfte im Durchschnitt täglich 5 Minuten nicht erreichbar sind und auch die Beschäftigten nicht miteinander telefonieren können, oder ob sie eine höhere Verfügbarkeit benötigen und es sich auch wirtschaftlich rechnen würde, wenn sie hierfür mehr bezahlen müsste.

Service Levels beschreiben messbare Eigenschaften eines Services. Eigenschaften können sein: