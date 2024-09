Beispiel für Wartungsverträge und Service-Level-Agreements (SLA)

Siemens, einer der führenden Anbieter von Automatisierungstechnik, hat umfangreiche Wartungsverträge und SLA entwickelt, die auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden im B2B-Bereich zugeschnitten sind.

Durch die Implementierung digitaler Wartungslösungen, wie vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance), werden nicht nur die Ausfallzeiten von Maschinen reduziert, sondern auch die Wartungskosten für Kunden gesenkt. Mit IoT (Internet of Things) und Big Data (Daten, die in großer Vielfalt, in großen Mengen und mit hoher Geschwindigkeit anfallen) werden Wartungszyklen präzise geplant. Das erhöht sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Rentabilität der Serviceverträge.

Generell gilt: Unternehmen, die in der Lage sind, vorausschauende Wartung anzubieten, können nicht nur ihre Servicequalität verbessern, sondern auch ihre Marktposition stärken.