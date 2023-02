Kundenmanagement ist ein Prozess

Beispiele für die Aufgaben im Prozess des Kundenmanagements

Jeder Kontakt mit dem Kunden, sei er auch noch so kurz oder scheinbar unbedeutend, kann das Urteil eines Kunden über die Qualität Ihres Unternehmens, Ihrer Produkte und Ihres Kundenservices maßgeblich beeinflussen. Sie sollten deshalb permanent kritisch hinterfragen:

Kann der Kunde mit unseren Leistungen noch zufrieden sein?

Was genau können wir bei der Zusammenarbeit noch verbessern?

Neue Kunden pflegen und behalten

Sie haben einen neuen Kunden gewonnen, den Sie für die Zukunft für sehr wichtig erachten und den Sie zu einem Stammkunden ausbauen wollen. Achten Sie darauf, dass der erste Auftrag perfekt erfüllt wird. Kontaktieren Sie den Kunden und fragen Sie nach seiner Zufriedenheit mit der Auftragsabwicklung. Bedanken Sie sich für den ersten Auftrag (mit einem zusätzlichen kleinen Mehrwert für den Kunden) und erklären Sie, dass Sie ihm auch in Zukunft helfen wollen.

Stammkunden nicht verlieren

Ein wichtiger Stammkunde hat einige Lieferungen Ihres Unternehmens in letzter Zeit später erhalten als angekündigt. In Ihrer Planung haben sich Nachlässigkeiten eingeschlichen, die Ihnen gar nicht aufgefallen sind. Der Kunde ist unzufrieden und sagt, dass er auch bei einem anderen Lieferanten kaufen könnte.

Fragen Sie ihn, was ihn zu dieser Überlegung bewogen hat. Wenn es an den Verspätungen lag, beweisen Sie, dass Sie es besser können. Die nächsten Lieferungen müssen auf den Punkt termingerecht geliefert werden.

Vielleicht gibt es aber andere Gründe dafür, dass der Kunde den Lieferanten wechseln will. Ein Wettbewerber will den Kunden für sich gewinnen und hat einen günstigen Preis angeboten. Besprechen Sie mit dem Kunden, was er von Ihrem Unternehmen hat. Kommen Sie Ihrem Kunden, wenn möglich, entgegen, aber machen Sie auch klar, welche Vorteile er von Ihrer langjährigen Zusammenarbeit hat.

Prozesse verzahnen

Ein Lebensmittelhersteller beliefert Supermärkte mit einem Produkt, das gekühlt werden muss (Milch, Salat oder Ähnliches). Der Kunde beschwert sich immer wieder, dass die gelieferte Ware nicht richtig gekühlt ist. Erst bei einer genauen Analyse der Prozessketten wird das Problem entdeckt: Der Fahrer des Lieferfahrzeugs stellt die gelieferte Ware auf dem Hof des Supermarkts ab. Bis die Angestellten sie in den Kühlraum bringen, vergeht eine Weile. Lösung: Die Produkte werden in speziell gekühlten Boxen angeliefert.

Welche Beziehung Sie zu Ihren jeweiligen Kunden aufbauen sollten und welcher Aufwand dafür gerechtfertigt ist, hängt davon ab, welchen Stellenwert der Kunde für Ihr Unternehmen hat. Das bestimmt sich im Allgemeinen über den Kundenwert oder die Kundenrentabilität. Diese kann sowohl qualitativ als auch quantitativ ermittelt werden.