Bedeutung von Service Level Agreements (SLA)

Das Service Level Agreement definiert Leistung, Qualität und Preis

Der Begriff Qualität oder Güte einer Leistung ist bei Service Level Agreements so zu verstehen, dass eine eindeutig definierte Leistung zu einem vereinbarten Preis gemeint ist. Dabei muss Qualität in jedem Einzelfall definiert werden, weil sie von den subjektiven Erwartungen der Partner und den Rahmenbedingungen abhängt, die sich jederzeit ändern können.

Hierzu ein Vergleich aus einem anderen Bereich: Die Frage, welches Essen qualitativ besser ist, ein 3-Gänge-Menü in einem Feinschmeckerlokal oder ein Mittagessen in einem Schnellrestaurant, werden Sie wahrscheinlich nicht so einfach beantworten können. Wenn es Ihr Ziel ist, preiswert satt zu werden und zudem ihre verfügbare Mittagspause auf eine Stunde begrenzt ist, wird Ihnen das Feinschmeckerlokal kaum geeignet erscheinen. Es kommt Ihnen also darauf an, welche Qualität Sie zu welchem Preis und unter den gegebenen Rahmenbedingungen erwarten. Wenn die geleisteten Services nicht Ihren Erwartungen entsprechen, halten Sie die Qualität für schlecht; zum Beispiel, wenn die Preise im Schnellrestaurant eine gewisse Schwelle überschreiten oder wenn die Zubereitung des Essens zu lange dauert.

Kunden von IT-Dienstleistungen können aufgrund der Anforderungen zur Wirtschaftlichkeit und des Kostendrucks nicht mehr stets maximale Qualität kaufen, sondern müssen bedenken und entscheiden, welche Leistungen sie zu welchem Preis kaufen können oder wollen. IT-Unternehmen hingegen müssen berechnen, welche IT-Leistungen sie zu welchen Preisen anbieten können. Im Kontext von Service Level Agreements sind daher stets betriebswirtschaftliche Aspekte zu betrachten.