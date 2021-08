Wofür Service Level Agreements (SLA) genutzt werden – ein Beispiel

Durchgängige IT-Unterstützung der Geschäftsprozesse

Immer mehr Geschäftsprozesse in Unternehmen werden durch IT unterstützt. Zudem ist IT zu einem Bindeglied zwischen den Prozessen von Unternehmen geworden, zum Beispiel durch Nutzung von E-Mail-Anwendungen oder Zugriff auf eine gemeinsame Datenbank. Informationstechnologie ist dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Michael E. Porter zufolge eine Unterstützungsfunktion beim Leistungserstellungsprozess.