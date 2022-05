Kundenbeziehung pflegen und Kundengespräche führen

Abschied nach dem persönlichen Kundengespräch

Der letzte Eindruck bleibt. Am Ende eines Gesprächs mit dem Kunden sollte jede Verkäuferin und jeder Verkäufer deshalb einen besonders positiven Eindruck hinterlassen. Selbstverständlich gehört dazu ein Dankeschön, am besten ergänzt um ein positives Signal der Freude: „Es hat uns bei Ihnen gefallen.“ Ein kurzer Smalltalk kann ebenfalls hilfreich sein, um sich beim Kunden in Erinnerung zu behalten.

Neugier macht ungeduldig. Falls es ein „nächstes Mal“ gibt oder der nächste Schritt im Verkaufsprozess folgt, macht eine Ankündigung den Kunden neugierig. Die muss dann natürlich auch eingehalten werden. Überlegen Sie also im Vorfeld und passend zu Ihrem Kunden, was Sie ihm in Aussicht stellen können, was ihn neugierig macht und gespannt auf den nächsten Schritt im Verkaufsprozess warten lässt. Beispiele können sein: