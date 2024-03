Kunden pflegen und binden

Wenn Ihr Geschäftsmodell darauf basiert, eine langfristige Kundenbindung aufzubauen, dann haben die Marketingstrategie und die einzelnen Marketingmaßnahmen das Ziel, Kunden zufriedenzustellen und regelmäßig zu pflegen.

Ein zufriedener Kunde erzählt anderen von seinen Erfahrungen und empfiehlt Ihr Unternehmen und Ihre Produkte an andere Personen aus der Zielgruppe. Bei einem weiteren Kaufbedarf wird er sich an Ihr Unternehmen erinnern und wenn möglich wieder bei Ihnen kaufen. So kann aus Kundenzufriedenheit Kundenbindung entstehen.

Um diesen Prozess zu fördern, können die Marketing- und Vertriebskanäle genutzt werden, über die Sie Kunden informieren oder Produkte liefern. Für manche Kunden ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Deshalb werden sie regelmäßig von einem Verkaufsmitarbeiter angerufen oder besucht.

Oft ist der Kontakt über Newsletter, Webseite, Veranstaltungen, Social Media oder Internet-Communitys genauso wichtig. Auch darüber kann der Kontakt zum Kunden aufrechterhalten bleiben.

Letztlich werden die Kunden so an Ihr Unternehmen gebunden und Sie steigern den Kundenwert durch mehr Umsatz und Gewinn mit diesen Kunden über deren gesamte Lebenszeit.