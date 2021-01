Methoden für die Produktplanung

Mit Quality Function Deployment (QFD) Kundenwünsche in Produktmerkmale übertragen

Das Quality Function Deployment (QFD) ist eine Methode, um Kundenbedürfnisse, Kundenwünsche und Kundenanforderungen in Leistungen eines Unternehmens und Produktmerkmale, Funktionen oder Eigenschaften zu übersetzen. Damit kann die Bedeutung einzelner Produktkomponenten ermittelt werden. Diese können dann gezielt entwickelt oder verbessert werden. Die Darstellung des Quality Function Deployment erfolgt in einem House of Quality, wie es in Abbildung 13 dargestellt ist. Ausführliche Erläuterungen finden Sie im Handbuch-Kapitel Quality Function Deployment.