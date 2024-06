Vorgehensweise bei der Conjoint-Analyse

Das Beispiel sollte deutlich machen, wie Sie beim Conjoint Measurement und der Conjoint-Analyse vorgehen. Die einzelnen Schritte sind:

1. Produkt festlegen

Hierbei sollte es sich um ein Produkt handeln, das die Zielgruppe kennt oder das sie beurteilen kann. Völlig neue Produkte, mit denen die Zielgruppe keine Erfahrungen hat, können kaum mit der Methode beurteilt werden. Entsprechendes gilt auch für Dienstleistungen, wenn diese nicht standardisiert, sondern sehr individuell sind.

2. Produktmerkmale ermitteln

Im Rahmen der Choise Based Conjoint-Analyse (CBC) können meistens nur wenige Produktmerkmale untersucht werden. Denn die Probanden aus der Zielgruppe können nur eine beschränkte Anzahl von Merkmalen gleichzeitig betrachten und berücksichtigen. Zu viele Merkmale überfordern die Probanden.

Ein Merkmal, das immer in die Betrachtung einbezogen wird, ist der Preis des Produkts. Welche Produktmerkmale ausgewählt werden, hängt davon ab, welche Marketingaufgabe damit verbunden ist.

3. Ausprägungen festlegen

Genauso sollte die Zahl der Ausprägungen je Produktmerkmal nicht zu groß sein. Ist das der Fall, kann ein Proband die einzelnen Alternativen nicht mehr richtig beurteilen; die Komplexität der Entscheidung ist für ihn zu hoch.

Außerdem haben Studien gezeigt, dass Produktmerkmale mit vielen Ausprägungen anders bewertet werden, als solche mit wenigen Ausprägungen. Die Zahl der Ausprägungen sollte also bei allen Merkmalen in etwa gleich sein.

4. Fragebogen entwickeln

Die Probanden sollen für unterschiedliche Produktvarianten – bezüglich der Produktmerkmale und ihrer Ausprägungen – eine Präferenz ausdrücken. Dazu erhalten Sie alternative Stimuli, die in einem Fragebogen abgebildet sind.

In diesem Schritt muss festgelegt werden, wie diese Stimuli den Probanden präsentiert werden. Außerdem können im Fragebogen persönliche Merkmale des Probanden abgefragt werden (Alter, Familienstand etc.). Daraus ergeben sich die Inhalte, Aufbau und Gestaltung des Fragebogens.

5. Befragung und Erhebung planen und durchführen

Im nächsten Schritt werden aus der Zielgruppe zufällig Probanden ausgewählt, die an der Befragung teilnehmen sollen. Zielgruppe sind die Menschen, die als Kunden für das Produkt infrage kommen. Welche das sind, ist als strategische Marketingentscheidung vorab zu bestimmen.

Meistens wird die Conjoint-Analyse mit einer Stichprobe aus dieser Grundgesamtheit durchgeführt. Hier muss darauf geachtet werden, dass Auswahl und Größe der Stichprobe später auch zu zuverlässigen Ergebnissen führen. Die Befragung der Probanden kann am Computer oder auf Papier sowie persönlich oder online durchgeführt werden.

6. Teilnutzenwerte und Präferenzfunktionen berechnen

Die ausgefüllten Fragebögen sind eine Sammlung von Präferenzentscheidungen. Diese werden statistisch ausgewertet. Grundlage sind Verfahren der multivariaten Statistik wie die Maximum-Likelihood-Methode oder Hierarchical Bayes Schätzalgorithmen.

Je nachdem, wie der Fragebogen gestaltet und die Befragung durchgeführt wurde, und je nachdem, welches statistische Modell zur Schätzung verwendet wurde, lassen sich Teilnutzen eines Probanden, aggregierte Nutzen und Präferenzfunktionen angeben. Für diese Berechnungen wird spezielle Software eingesetzt.

7. Ergebnisse interpretieren und nutzen

Nachdem die Ergebnisse der statistischen Analyse mit entsprechenden Schätzwerten für Nutzwerte berechnet sind, lassen sich diese für einzelne Marketingfragestellungen verwenden. Dazu zählen beispielsweise:

Was ist das wichtigste Produktmerkmal?

Um welchen Wert (in Euro) übersteigt eine Ausprägung eines Produktmerkmals eine andere?

Was ist also ein bestimmtes Produktmerkmal den Kunden wert?

Wie sieht die Preis-Absatz-Funktion aus?

Welche Marktanteile lassen sich mit einem bestimmten Produktpreis erzielen?

8. Marketingentscheidungen ableiten und umsetzen

Die Antworten auf diese Fragen, die die Conjoint-Analyse liefert, können dann für Marketingentscheidungen herangezogen werden. So kann der Preis eines Produkts festgelegt werden. Oder es kann entschieden werden, in welcher Ausprägung ein Produktmerkmal im Produkt realisiert und am Markt angeboten wird.

Zudem können sich Möglichkeiten zur Produktdifferenzierung und zur Preisdifferenzierung zeigen. Die Zielgruppe wird dann in Teilzielgruppen aufgeteilt (Kundensegmentierung).

Die folgende Abbildung zeigt die wichtigsten Schritte zur Conjoint-Analyse in der Übersicht.