Wie wird die Kundensegmentierung vorbereitet?

Welche Form der Kundensegmentierung hilfreich ist, hängt davon ab, welchen Markt ein Unternehmen bearbeiten, bedienen oder beliefern möchte. Dabei gibt es nicht nur einen Markt für Produkte und Dienstleistungen, sondern sehr viele Märkte. Jedes Unternehmen muss sich seinen Markt deshalb erst auswählen oder schaffen.

Die Entscheidung, in einem bestimmten Markt aktiv zu sein – und in anderen nicht, ist eine strategische Entscheidung des Unternehmens. Sie erfolgt meist durch die Wahl des Geschäftsmodells, durch die Abgrenzung von Wettbewerbern, durch Leistungsmerkmale des Produkts sowie durch die Ressourcen des Unternehmens, die begrenzt sind, sodass nicht alle Märkte weltweit gleichermaßen bedient werden können.

Wenn sich das Unternehmen als Hersteller oder Anbieter eines Produkts seinen Markt ausgewählt und festgelegt hat, kann es die potenziellen Kunden auf diesem Markt weiter unterscheiden und in Kundensegmente einteilen. Der zunächst abgegrenzte und damit definierte Markt wird also noch weiter unterteilt in einzelne Gruppen von Kunden. Das sind die Kundensegmente.