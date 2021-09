House of Quality entwickeln – Kundensicht und Wettbewerb

2. Kundenanforderungen ermitteln und gewichten

Nach der Festlegung der relevanten Zielgruppe und der Kunden müssen Sie deren Anforderungen ermitteln und analysieren. Da nicht alle Kundenanforderungen gleich wichtig sind, werden diese in einem weiteren Teilschritt gewichtet.

Kundenanforderungen identifizieren, benennen und erläutern

Welche Kundenanforderungen überhaupt relevant sind, hängt von der Zielgruppe und vom Produkt selbst ab. Zunächst können alle Aspekte gesammelt werden, die für Kunden in Bezug zum Produkt von Bedeutung sein können. Allgemein ergeben sich diese aus:

Anforderungen an das Produkt insgesamt: Warum wird das Produkt überhaupt gekauft? Was ist seine Kernfunktion?

einzelne Anforderungen an Produktmerkmale, Eigenschaften oder Funktionen: Benennen, wie groß/ klein ein Produkt sein soll, wie schwer/ leicht, wie schnell/ langsam, wie hoch der Energieverbrauch sein darf, was einstellbar sein soll, welche Farbe es haben soll etc.

wichtige Schnittstellen: Wo soll das Produkt eingefügt oder eingebaut werden? Welche Anschlüsse, Schnittstellen, Maße, Funktionen braucht es, damit es technisch funktioniert und damit durchgängige Prozesse möglich sind?

Erwartungen zum Nutzen aus Kundensicht: Was wird, was will der Kunden genau mit dem Produkt tun? Was will er verbessern, erleichtern, verringern, verschönern? Welche technischen, organisatorischen, betriebswirtschaftlichen oder emotionalen Effekte will der Kunde bei sich, in seinem Umfeld oder in seinem Unternehmen mit dem Produkt erzielen?

Zahlungsbereitschaft: Welchen Preis würde die ausgewählte Zielgruppe für dieses Produkt bezahlen? Wie groß ist die mögliche Preisspanne für das Produkt – je nachdem, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis schließlich gestaltet wird.

Für die Produktmerkmale und Funktionen und damit die Kundenanforderungen lassen sich nach dem Kano-Modell drei Kategorien von Anforderungen unterscheiden:

Basisanforderungen: Diese Leistungen setzt der Kunde voraus. Sie sind ein absolutes Muss. Sie werden vom Kunden aber nicht hoch gewichtet.

Leistungsanforderungen: Hier können sich Anbieter unterscheiden. Der Kunde prüft, welche Leistung ihm wichtig ist und was er dafür bezahlen muss.

Begeisterungsanforderungen: Wenn Sie solche Leistungen anbieten, können Sie Ihren Kunden begeistern. Mit dieser Kategorie können Sie unter Umständen Ihre Konkurrenz aus dem Feld schlagen. Diese Anforderungen werden vom Kunden meist nicht geäußert, da sie ihm selbst nicht immer bekannt sind. Sie können deshalb vom Kunden auch in ihrer Bedeutung nicht richtig bewertet werden.

Kunden und Vertrieb befragen

Es ist oft nicht einfach, zu diesen Fragen verlässliche Informationen zu erhalten. Oft müssen sie aufwendig ermittelt und erhoben werden. Im einfachsten Fall können Sie die Kunden direkt oder indirekt über den Vertrieb, Verkauf und Handel befragen. Zudem können Sie ein Marktforschungsinstitut einschalten, oder Sie können Ihre Kunden vor, während und nach dem Kauf beobachten.

Bedenken Sie, dass Ihre Kunden nicht alle ihre Anforderungen sagen. Denn viele Wünsche liegen unbewusst vor. Erst wenn sie erfüllt werden, wird auch dem Kunden klar, welchen großen Vorteil er daraus ziehen kann.

Befragen und beobachten Sie nicht nur Ihre eigenen Kunden, sondern auch diejenigen, die noch nicht bei Ihnen kaufen. Fragen Sie, warum sie bei der Konkurrenz kaufen.

Beachten Sie außerdem, wer Ihre eigentlichen Kunden sind, wenn Sie indirekt über den Handel verkaufen. Zum einen müssen Sie die Anforderungen des Handels abdecken, damit Ihre Produkte dort gelistet, angeboten und attraktiv präsentiert werden. Zum anderen müssen Sie die Anforderungen der Endanwender abdecken, damit Ihre Produkte dann auch gekauft werden.

Auswahl der wichtigsten Kundenanforderungen

Auf diese Weise können Sie sehr viele mögliche Kundenanforderungen identifizieren und benennen. Wenn die Zahl zu groß ist, lässt sich das im House of Quality kaum noch überblicken. Sie müssen eine Auswahl treffen. Konzentrieren Sie sich also zunächst auf die etwa zehn wichtigsten Anforderungen. Fassen Sie gegebenenfalls einzelne Anforderungen zusammen. Achten Sie bei der Umsetzung dann aber darauf, welche Einzelkriterien dabei eine Rolle spielten, um diese am Ende nicht aus den Augen zu verlieren.

Wenn Sie mehrere Projekte zum Quality Function Deployment durchgeführt haben, gewinnen Sie Routine. Dann kann die Zahl der Kriterien nach und nach wachsen. Sie werden lernen, mit der Komplexität umzugehen.

Kundenanforderungen gewichten

In diesem Teilschritt müssen Sie die Kundenanforderungen gewichten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Gewichte zu verteilen:

Sie können insgesamt für alle Anforderungen 100 Punkte vergeben. Verteilen Sie diese Punkte so, dass die Summe 100 ergibt und jede Anforderung so viele Punkte hat, wie ihrem Gewicht und ihrer Bedeutung zukommen.

Sie können Noten vergeben. Auf einer Skala von 1 bis X verteilen Sie Noten.

Sie können Paarvergleiche durchführen. Dazu vergleichen Sie jede Anforderung mit jeder anderen und bestimmen, welche im direkten Vergleich aus Sicht des Kunden die wichtigere ist. Daraus lässt sich ein Gewicht berechnen.

Achten Sie darauf, dass die Bewertung durch ein Team erfolgt, das hierfür die notwendigen Kenntnisse hat. Die Bewertung muss die Sicht des Kunden widerspiegeln!

Oft hat sich gezeigt, dass sich die Bewertungen zwischen der Vertriebs- und der Entwicklungsabteilung erheblich unterscheiden. Sie sollten diese Fälle ausführlich diskutieren und ein gemeinsames Ergebnis erzielen. Sinnvoll ist, die Bewertung zunächst individuell vornehmen zu lassen und dann die Ergebnisse zusammenzuführen und zu diskutieren.

Zielgruppe nach dem Persona-Konzept oder mit User Storys beschreiben

Die Kunden, ihre Merkmale, Charakteristika, Kaufmotive und ihre Anforderungen an Produkt und Dienstleistung können mit dem sogenannten Persona-Konzept anschaulich dargestellt werden. Dazu wird eine fiktive Person benannt und beschrieben, die stellvertretend für die Kundengruppe oder Zielgruppe steht. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel.

Was diese Person vor allem vom Produkt erwartet und welche Kundenanforderungen sie hat, kann mit der Methode „User Story“ anschaulich beschrieben werden. Dazu formuliert der Nutzer (User) oder Kunde (Customer) in seinen eigenen Worten die Anforderungen, Wünsche oder Ziele an das Produkt oder die zu entwickelnde Lösung; er erzählt eine „Story“.