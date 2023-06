Touchpoint-Analyse durchführen – fragen, tracken, testen

Die Schlüsselstellen im Kaufprozess

Die Customer-Journey-Map wird erstellt, um Verbesserungspotenziale im Kaufprozess zu erkennen. Die zentrale Frage: Was muss geändert werden, damit mehr Kunden die Produkte kaufen? Kunden sollen zudem nicht zum Konkurrenten wechseln oder „es sich noch einmal überlegen“.

Je nachdem, welche Customer Journey betrachtet wird, sind ganz unterschiedliche Stellen für den Kaufprozess entscheidend. Meistens befinden sich diese Schlüsselstelle dort, wo der Kunde mit Ihrem Unternehmen in irgendeiner Form in Berührung kommt – an den sogenannten Touchpoints. Diese Schlüsselstellen gilt es zu identifizieren, zu analysieren und zu verbessern.