Wie genau kennen Sie Ihre Kunden?

Wissen Sie, wie die Nutzer mit Ihren Produkten im Alltag umgehen?

Beschreiben Sie für ein ausgewähltes Produkt den Prozess der Nutzung. Denken Sie dabei an unterschiedliche Nutzergruppen, die mit dem Produkt Kontakt haben; zum Beispiel bei: Planung des Kaufs, Besuch am Point of Sale, Anwendung, Transport, Wartung, Schulung, Entsorgung etc.