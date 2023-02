Kundenwünsche mit Fragetechniken erfahren

Wie Sie den Dialog mit Kunden pflegen

Es ist oft schwierig und mühsam, die wirklichen Kundenwünsche zu erfahren und zu wissen, was den Kunden glücklich macht und ihm Erfolgsgefühle verleiht. Doch im Verkaufsprozess und beim Kundenmanagement kommt es genau darauf an: die Details zu kennen, die dem Kunden wichtig sind. Um diese herauszufinden, helfen Fragetechniken. Sprechen Sie also mit Ihrem Kunden und mit den Akteuren aus der Problemlösekette.

Meistens sind es Verkäuferin und Verkäufer oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst, die den direkten Kontakt und den Dialog mit dem Kunden pflegen. Beachten Sie für das persönliche Gespräch mit Kunden: Wer fragt, der führt! Als grobe Faustregel gilt für Kundengespräche: Der Kunde redet zu 60 Prozent, der Verkäufer redet zu 40 Prozent.

Neben dem direkten Verkaufsgespräch gibt es zahlreiche weitere Gelegenheiten, bei denen der Dialog mit Kunden geführt werden kann. Der Dialog kann beispielsweise mit der Servicehotline, dem Beschwerdemanagement, dem Servicetechniker vor Ort oder auch auf der Webseite des Unternehmens geführt werden. In allen Fällen geht es darum, dem Kunden die Gelegenheit zu geben, dass er sagen kann, was genau er möchte; und immer sollten Sie ihm genau zuhören.