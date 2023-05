Angebote schreiben Inhalte des Angebots mit Kunden klären

Mit dem Angebot zeigen Sie dem potenziellen Kunden, dass Sie seine Ausschreibung, seine Aufgabe oder sein Problem verstanden haben und dass Sie es lösen können. Klären Sie dazu genau, was der Kunde haben will. Dabei müssen Sie beachten, dass die Personen im Buying-Center des Kunden unterschiedliche Erwartungen an ein Angebot haben können.