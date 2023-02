Funktions-Analyse-System-Technik: FAST-Diagramm erstellen

Function Analysis System Technique durchführen – Schritt für Schritt

Schritt 1: System identifizieren

Identifizieren Sie den Prozess oder das Produkt, das Sie im Rahmen der FAST-Methode analysieren wollen. Legen Sie die Aufgabe und das Ziel fest: Definieren Sie diese so genau wie möglich und so umfassend wie nötig. Wichtig ist, dass alle, die das FAST-Diagramm erstellen, genau wissen, was betrachtet wird – und was nicht. Und dass alle genau wissen, wofür das Ergebnis der Methode gebraucht wird.

Schritt 2: System in Elemente zerlegen

Unterteilen Sie das Gesamtsystem in einzelne Elemente. Bei diesen Elementen kann es sich um Schritte (Prozess) oder um Komponenten (Produkt) handeln. Um den Überblick zu wahren, können Sie das FAST-Diagramm bereits skizzieren, indem Sie die Elemente vorläufig erfassen, ordnen und verbinden.

Welche Elemente relevant sind, entnehmen Sie zum Beispiel folgenden Quellen:

Funktionsanalyse

Ablaufanalyse (REFA, Wertstromanalyse …)

SIPOC-Analyse

Dokumente aus dem Reklamationsmanagement

Brainstorming oder Mindmapping

Denken Sie daran: Ein übersichtliches FAST-Diagramm enthält maximal 20 bis 25 Elemente.

Um alle relevanten Elemente zu finden, nutzen Sie ein Baumdiagramm. Am linken Rand notieren Sie den zu strukturierende Gegenstand. Nach rechts werden alle Elemente Ebene für Ebene gegliedert – hierarchisch und entsprechend der Bestandteile.

Woran erkennen Sie, dass alle wichtigen Elemente erfasst wurden? Ganz einfach: Die Menge der Elemente ergibt wieder das zu strukturierende System. Das System ist vollständig und entspricht seinem unveränderten Anfangszustand.

Beispiel: System „Messer“ in Komponenten zerlegen und strukturieren

Man kann ein Messer unterteilen in die Komponenten:

Griff

Schneide

Der Griff und die Schneide können noch weiter in ihre Bestandteile unterteilt werden, sofern das Vorhaben oder die Zielsetzung dies erfordern. Dann würden Sie im Beispiel für die Schneide Chrom, Nickel und Edelstahl miterfassen. Der Griff kann bestehen aus: Unterteil, Oberteil, Schrauben, dekoratives Element, Aufdruck etc.

Jetzt stellt sich die Frage: Ist die „Form“ ebenfalls ein relevantes Element?

Das lässt sich nicht so einfach beantworten, denn einerseits handelt es sich nicht um eine Komponente, andererseits kann die Form je nach Zielsetzung oder Frage relevant sein. Davon hängt es ab, ob Sie die Eigenschaft „Form“ als Element im FAST-Diagramm darstellen und bei Ihren Überlegungen berücksichtigen.

Wie definiert man eine Funktion im Kontext FAST?

Mithilfe der Function Analysis System Technique erfassen Sie nicht nur Komponenten, sondern vor allem die Funktionen. Denn im Rahmen der Wertanalyse kommt es auf die Funktionsanalyse an. Dazu verbinden Sie ein passendes Verb mit einem Substantiv.

Verb und Substantiv drücken eine Zielsetzung oder einen Zweck aus. Zugleich begründet die Funktion, warum dieses Element (= eine Komponente oder eine Aktivität) überhaupt erforderlich ist.

Beispiel: System „Messer“ mit Funktionen beschreiben

Funktionen passend zum Beispiel „Messer“: Die Komponente Griff …