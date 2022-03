So führen Sie eine FMEA durch – Schritt für Schritt erklärt

Die Funktionen eines Produkts lassen sich in einem Funktionsbaum darstellen. Dazu werden Kundenanforderungen daraufhin analysiert: Wie lässt sich diese Anforderung oder Funktion realisieren? So entstehen eine hierarchische Darstellung und ein Funktionsnetz, wie sie in Abbildung 2 am Beispiel eines Infusionsflaschenaufhängers dargestellt sind.