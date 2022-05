Textbausteine eines Werbebriefs oder Mailings

Ihre Unterschrift im Werbebrief

Oft enthalten Werbemittel eine (unbeabsichtigte) kalte Dusche, die alle verkaufstechnischen Bemühungen mit einem Schlag zunichtemacht: Zum Beispiel Webseiten, die nach allen Regeln der Kunst getextet sind, eine starke Kaufbereitschaft erzeugen und dann den Interessenten zu einem nackten Kontaktformular lenken. Ohne ihn freundlich aufzufordern, eine Anfrage zu schicken, ohne sich bei ihm zu bedanken, ohne ihm zu versichern, dass man sich umgehend bei ihm melden wird.

In diese Kategorie fallen auch Werbebriefe, die den Lesenden umgarnen, viele kleinere und größere Ja erzeugen und dann kalt und unpersönlich enden: „Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“ Das Signal an den Leser: Er ist lediglich eine Nummer in der EDV, wird unter Effizienzgesichtspunkten verwaltet und nicht hofiert. Kein guter Start für eine Geschäftsbeziehung.

Die Technisierung lässt grüßen – und ist bei einem Werbebrief fehl am Platz. Denn hier geht es um die persönliche Bindung zum Leser und zur Leserin, um den Aufbau von Vertrauen. Und dazu gehört, dass Sie eigenhändig unterschreiben (oder Ihre Unterschrift zumindest einscannen und eindrucken, falls Sie ein Massen-Mailing verschicken wollen). Beachten Sie dabei folgende Tipps:

Vorname plus Nachname

Stellen Sie sich folgendes Briefende vor: „… rufen Sie uns gleich an unter 01234/56789-0. – Beste Grüße, K. Schmutzler“. Der Leser greift zum Telefon und wird unsicher: Muss er jetzt einen Herrn oder eine Frau Schmutzler verlangen? Außerdem – so findet er – ist es doch peinlich, nicht zu wissen, mit wem man reden will: „Ich hätte gern den Herrn oder die Frau Schmutzler gesprochen.“

Und schon hat sich eine kleine Hürde auf dem Weg zur Kontaktaufnahme eingeschlichen – ganz abgesehen davon, dass es einfach unhöflich ist, seinen Vornamen nicht anzugeben. Unterschreiben Sie deshalb immer mit vollem Namen – und räumen Sie damit Missverständnisse von vornherein aus dem Weg.

Leserliche Unterschrift

Denken Sie daran: Alles in Ihrem Werbebrief muss einfach und leicht verständlich sein – nach dem Motto „Don’t make me think“. Mit einer krakeligen Unterschrift erreichen Sie jedoch nur das Gegenteil: Der Leser will bewusst oder unbewusst Ihr unleserliches Geschreibsel entziffern, er will wissen, was diese mysteriösen Zeichen bedeuten – und schon ist er vom Inhalt Ihres Briefes abgelenkt.

Namen in Druckschrift

Immer empfehlenswert: Wiederholen Sie Ihren (vollen) Namen in Druckschrift. Denn auch grundsätzlich lesbare eigenhändige Unterschriften sind oft nicht eindeutig erkennbar – und das öffnet Missverständnissen Tür und Tor.

Unter Ihrem gedruckten Namen können Sie dann auch gleich noch Ihre Funktion (falls erforderlich) anführen. Also zum Beispiel „Kundenbetreuer Westösterreich“ oder „Geschäftsführerin“.